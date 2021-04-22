Başbakan: Ortak elektrik projesi için Irak’la işbirliğine hazırız

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün, Irak Elektrik Bakanı Macid Hentuş’la bir araya geldi.

Görüşmede Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde elektriğin durumu, ikili işbirliğinin arttırılması ve elektrik santrallerinin kapasitelerinin arttırılması konuları ele alındı.

Başbakan, Irak Elektrik Bakanlığı ve Ulusal Elektrik Ağı’na destek amacıyla ortak projeler için hazır olduklarını kaydetti.

Irak’ın maddi ve insani kaynak açısından zengin olduğunu dikkat çeken Başbakan, bundan iyi bir şekilde yararlanılması halinde vatandaşların yaşam koşulları ile elektrik durumunun iyileşeceğini vurguladı.