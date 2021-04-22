ABD Başkonsolosluğu: Kürtçe medyayı selamlıyoruz

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu tarafından, Kürt Gazeteciler Günü’nü dolayısıyla yayımlanan mesajda, “Kürtçe medyayı selamlıyoruz” denildi.

Mesajda, “Basın özgürlüğü, bilgiye erişim, tarafsızlık ve Kürdistan Bölgesi’ndeki medya kuruluşlarının tarafsızlığının temel ilkelerini teşvik etme ve koruma taahhüdümüzü yeniden teyit ediyoruz” ifadesi kullanıldı.

Başkonsolosluğun mesajında, ABD Başkanı Joe Biden’ın bir sözüne de atıfta bulunuldu:

“Hepimiz bu gazetecilerle dayanışma içindeyiz. Thomas Jefferson'un 1786'da yazdığı gibi, özgürlüğümüz basın özgürlüğüne bağlıdır ve bu kaybolmadan sınırlandırılamaz.”

KÜRT BASINI 123 YAŞINDA

123 yıl önce bugün, tarihteki ilk Kürt gazetesi olan Kürdistan’ın ilk sayısı yayımlandı ve Kürt medyasının temeli atıldı.

22 Nisan 1898'de Mısır'ın Kahire'de Miqdad Midhet Bedirxan tarafından çıkartılmaya başlanan Kürdistan Gazetesi, 4 sayfa halinde 1902'ye kadar toplam 31 sayı çıktı.

Kürdistan Gazetesi’nin ilk sayısının yayımlandığı tarih, günümüzde Kürt Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor.

Kürdistan Parlamentosu dün, 22 Nisan’ı Kürt Gazeteciler Günü olarak kabul etti.