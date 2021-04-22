Başkan Barzani ve Japon Konsolos’tan ilişkilerin geliştirilmesi vurgusu

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Selahaddin’deki ofisinde, görevine yeni başlayan Japonya’nın Erbil Konsolosu Nikhiro Arakawa’yı kabul etti.

Kendini Başkan Barzani’ye tanıtan Nikhiro Arakawa, Kürdistan Bölgesi ve Japonya arasındaki farklı alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Japon Konsolos’a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Barzani de Japonya’yla ilişkilerin geliştirilmesinden memnuniyet duyacağını kaydetti.

Görüşmede ayrıca Irak’taki siyasi gelişmeler ve Kürdistan Bölgesi ile Irak’a yönelik saldırılarla ilgili değerlendirmeler yapıldı.