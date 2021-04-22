Politika

Başkan Barzani ve Japon Konsolos’tan ilişkilerin geliştirilmesi vurgusu

Başkan Barzani ve Japonya’nın yeni Erbil Konsolosu Arakawa, ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Nikhiro Arakawa ve Başkan Barzani
Nikhiro Arakawa ve Başkan Barzani
kürdistan Mesud Barzani Nikhiro Arakawa görüşme

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Selahaddin’deki ofisinde, görevine yeni başlayan Japonya’nın Erbil Konsolosu Nikhiro Arakawa’yı kabul etti.

Kendini Başkan Barzani’ye tanıtan Nikhiro Arakawa, Kürdistan Bölgesi ve Japonya arasındaki farklı alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Japon Konsolos’a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Barzani de Japonya’yla ilişkilerin geliştirilmesinden memnuniyet duyacağını kaydetti.

Görüşmede ayrıca Irak’taki siyasi gelişmeler ve Kürdistan Bölgesi ile Irak’a yönelik saldırılarla ilgili değerlendirmeler yapıldı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Her Hakkı Saklıdır
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar