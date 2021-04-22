Kamışlo’da çatışma şiddetlendi: 1 ölü, 2 yaralı

KAMIŞLO (K24)

K24 Kamışlo muhabiri, Şam rejimine bağlı Ulusal Savunma Güçleri’nin bugün öğle saatlerinde ateşkesi bozduktan sonra, güvenlik kontrol noktasına ateş açtıklarını aktardı.

Muhabirimiz, Ulusal Savunma Güçleri’nin açtığı ateş sonucu 14 yaşında bir çocuğun öldüğünü, iki çocuğun da yaralandığını kaydetti.

Kamışlo'da 3 gündür Suriye rejimine bağlı Ulusal Savunma Güçleri ile Özerk Yönetim’e bağlı Asayiş güçleri arasında devam eden gerginlik ve çatışma sonrası bugün sabah Rusya'nın arabuluculuğuyla geçici ateşkes ilan edilmişti.

Öğleye kadar süren geçici ateşkesin bitmesiyle birlikte çatışmalar yeniden başladı.

Ateşkesin Şam rejimine bağlı milislerin ateş açması sonucu bozulduğu belirtiliyor.

Salı akşamı Kamışlo’da Şam rejimine bağlı Ulusal Savunma Güçleri ile Asayiş güçleri arasında çıkan çatışmada 1 Asayiş görevlisi yaşamını yitirdi, 1 görevli de yaralanmıştı.

Ulusal Savunma Güçleri’nden ise 4 kişinin öldüğü belirtildi.