İşleri azalan Diyarbakırlı demirciler seyyar dönme dolap yaptı

DİYARBAKIR (K24)

Salgından dolayı zor günler yaşayan Diyarbakırlı iki demirci ustası, geçimini sağlamak için seyyar dönme dolap yaptı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki demirci ustaları yaptıkları seyyar dönme dolap ile hem mahalle çocuklarını eğlendiriyor hem de ek gelir elde ediyorlar.

37 yıldır demircilik yapan İrfan Laçin, eskisi gibi olmasa da salgından önce işlerinin iyi olduğunu fakat salgınla birlikte işlerinin kötüye gittiğini ve Covid-19’un bitmesini beklediklerini söyledi.

30 yılı aşkın süredir demircilik yapan Yılmaz Ekti ise, seyyar dönme dolap yapmalarının işsizlikten iyi olduğunu belirterek, “Çocuklar bindiklerinde çok mutlu oluyorlar. Bu yüzden parası olan ve olmayan bütün çocuklar biniyor” dedi.

Diyarbakır’da salgından dolayı on binlerce işyeri aylarca açılmadı. Bunlardan sadece yüzde 32’si maddi destek alabildi. Bundan dolayı on binlerce insan zor durumda ve maddi zorluk yaşıyor. İki demirci de bu maddi sorunların ve salgın döneminin bitmesini bekliyor.