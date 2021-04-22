Iraklı milletvekili Covid-19’dan yaşamını yitirdi
HABER MERKEZİ
Irak Parlamentosu Üyesi Adnan Esedi, yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
Kısa bir süre önce Covid-19’a yakalanan Iraklı milletvekili Adnan Esedi, yaşamını yitirdi. Esedi’nin naaşı Irak’ın güneyindeki Musenna vilayetinin Rumise ilçesinde defnedilecek.
1952 doğumlu olan Adnan Hadi Nuri Ali Esedi, Nuri Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu’nun önde gelen isimlerindendi.
2004 ile 2010 yılları arasında Irak İçişleri Bakanlığı’nda üst düzey bürokrat olarak görev yapan Esedi, 2010 yılında milletvekili seçilmişti.
2014 yılında dönemin başbakanı Haydar Abadi tarafından güvenlikten sorumlu başbakan danışmanlığı görevine getirilen Esedi, aynı yıl yeniden Irak Parlamentosu üyeliğine seçilmişti.