İngiliz büyükelçiden Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne destek vurgusu

ERBİL (K24)

İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Stephen Hickey, Uluslararası Koalisyon ülkelerinin Kürdistan Bölgesi’ne desteğini vurgulayarak, ülkesinin reformlar konusunda Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Stephen Hickey ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, Erbil Uluslararası Havalimanı’na yönelik son saldırıyı şiddetle kınayan Bağdat Büyükelçisi Stephen Hickey, Uluslararası Koalisyon ülkelerinin Kürdistan Bölgesi’ne desteğini vurguladı.

Hickey, saldırıların sona ermesi için Irak hükümetiyle iletişimde olduklarını belirtti.

Görüşmede, Irak hükümetinin 2021 bütçe yasasına bağlı kalması ve Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarını göndermesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Kürdistan Bölgesi’ndeki reform adımlarına değinen Hickey, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformların önemine vurgu yaparak, ülkesinin Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Başbakan Mesrur Barzani ise, İngiltere ve Uluslararası Koalisyon üyesi ülkelerine Kürdistan Bölgesi’ne verdikleri destekten ötürü teşekkür ederek, Irak hükümetine bütçe anlaşması başta olmak üzere tüm anlaşmalara bağlı kalması ve Kürdistan Bölgesi’nin bütçe payını en kısa sürede göndermesi çağrısında bulundu.

Görüşmede, Irak’ta yapılacak seçimler ve Kürdistan Bölgesi idaresinde olmayan Kürdistani bölgelerin durumunun normale dönmesi de gündemdeydi.