Suriye’deki kamplarda kalan 44 çocuk Rusya’ya götürüldü
HABER MERKEZİ
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, bakanlığın Twitter hesabından açıklama yaptı.
Zaharova, “Rusya Savunma Bakanlığı'na ait bir uçak, 19 Nisan'da Şam'a gerçekleştirdiği uçuşla bölgedeki mülteci kampı ve yetimhanelerden aldığı 44 çocukla birlikte Moskova'ya dönüş yaptı” ifadelerini kullandı.
Bu konudaki çalışmaların devam edeceğini belirten Zaharova, "Ebeveynlerinin terör eylemlerine karışması nedeniyle Suriye'de kalan reşit olmayan Rusları eve getirmek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.