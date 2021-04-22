Politika

Suriye’deki kamplarda kalan 44 çocuk Rusya’ya götürüldü

Suriye'nin başkenti Şam'daki mülteci kampında bulunan 44 çocuğun 19 Nisan'da gönderilen uçakla Moskova'ya götürüldüğü bildirildi.
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova
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HABER MERKEZİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, bakanlığın Twitter hesabından açıklama yaptı.

Zaharova, “Rusya Savunma Bakanlığı'na ait bir uçak, 19 Nisan'da Şam'a gerçekleştirdiği uçuşla bölgedeki mülteci kampı ve yetimhanelerden aldığı 44 çocukla birlikte Moskova'ya dönüş yaptı” ifadelerini kullandı.

​Bu konudaki çalışmaların devam edeceğini belirten Zaharova, "Ebeveynlerinin terör eylemlerine karışması nedeniyle Suriye'de kalan reşit olmayan Rusları eve getirmek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

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