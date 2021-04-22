Türkiye’de coronavirüs salgınında son durum

HABER MERKEZİ

Türkiye’de son 24 saatte 54 bin 791 Covid-19 vakası görülürken, 354 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 312 bin 109 Covid-19 testi yapılırken, 54 bin 791 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 65 bin 593 kişi sağlığına kavuşurken, 354 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı ise 3 bin 128 olarak açıklandı.

Türkiye’de şimdiye kadar 45 milyon 40 bin 704 Covid-19 testi yapılırken, 4 milyon 501 bin 382 kişide Covid-19 tespit edildi.

Şimdiye kadar 3 milyon 909 bin 935 kişi sağlığına kavuşurken, 37 bin 329 kişi yaşamını yitirdi.