Coronavirüs: 3 Avrupa ülkesinde ölüm ve vakalar artıyor

HABER MERKEZİ

Almanya Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 259 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 80 bin 893'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 29 bin 518 artışla 3 milyon 217 bin 710'a yükseldi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, bugün 161,1 olarak belirlendi.

Almanya'da yoğun bakımda tedavi gören Covid-19'lu hasta sayısının 4987 olduğu, bunlardan 2772'sinin entübe edildiği ifade edildi.

Ülkede 17 milyon 300 bin kişiye Covid-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 650 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

İTALYA

İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 364 bin 804 testte 16 bin 232 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 14 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 920 bin 945'e ulaştı.

Ülkede aktif Covid-19 hasta sayısı 472 bin 196'ya, yoğun bakımdakilerin sayısı 3 bin 21'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 360 artarak 118 bin 357 oldu.

İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 125 artışla 3 milyon 330 bin 392'ye ulaştı.

Covid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibariyle 16 milyon 414 bin 981 oldu. Aşılananların 4 milyon 829 bin 220'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

İSPANYA

İspanya Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 232'ye çıktı.

Ceuta ve Melilla kentleri dışında Bask, Navarra ve Madrid özerk yönetimleri salgının en yoğun görüldüğü bölgeler olarak öne çıkmaya devam etti.

Ülkede son 24 saatte 132 artışla toplam can kaybı 77 bin 496'ya ve toplam vaka sayısı 3 milyon 456 bin 886'ya ulaştı.

Bakanlık mevcut durumda 10 bin 49 Covid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 2 bin 283'ünün yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranında yüzde 45 ile Madrid ilk sırada bulunuyor.

Salgından dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, ev misafirliği yasağı ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları da devam ediyor.