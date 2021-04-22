Başbakan: Hızlanan iklim kriziyle mücadele için birlikte hareket etmeliyiz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, “Hızlanan iklim kriziyle mücadele etmek için hepimiz birlikte hareket etmeliyiz” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani, Dünya Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Sosyal medya hesabından çevre gönüllüsü Rojin isimli üniversite öğrencisi ve arkadaşlarının çevre kirliliğiyle mücadelesinin yer aldığı videoyu paylaşan Başbakan, çevre gönüllülerinin kentlerini temiz tutmak için gösterdikleri gönüllü çabadan gurur duyduğunu belirtti.

Başbakan şu ifadeleri kullandı:

“Rojin ve arkadaşlarının kentlerini temiz tutmak için gösterdikleri gönüllü çabayla gurur duyuyorum. Hızlanan iklim kriziyle mücadele etmek için hepimiz birlikte hareket etmeliyiz.”

Öte yandan, bugün ABD’nin ev sahipliğinde 40 ülke liderinin katılımıyla İklim Zirvesi düzenlendi.