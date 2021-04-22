Kamışlo’da çatışmalar yeniden tırmandı

KAMIŞLO (K24)

K24 Kamışlo muhabiri, Şam rejimine bağlı Ulusal Savunma Güçleri ile Özerk Yönetim’e bağlı Asayiş güçleri arasında çatışmaların yeniden tırmandığını bildirdi.

Muhabirimiz, çıkan çatışmalar sonucu 2 sivilin yaşamını yitirdiğini ve yaralıların olduğunu söyledi.

Kamışlo'da 3 gündür Suriye rejimine bağlı Ulusal Savunma Güçleri ile Özerk Yönetim’e bağlı Asayiş güçleri arasında devam eden gerginlik ve çatışma sonrası bugün sabah Rusya'nın arabuluculuğuyla geçici ateşkes ilan edilmişti.

Öğleye kadar süren geçici ateşkesin bitmesiyle birlikte çatışmalar yeniden başladı.

Ateşkesin Şam rejimine bağlı milislerin ateş açması sonucu bozulduğu belirtiliyor.

Salı akşamı Kamışlo’da Şam rejimine bağlı Ulusal Savunma Güçleri ile Asayiş güçleri arasında çıkan çatışmada 1 Asayiş görevlisi yaşamını yitirdi, 1 görevli de yaralanmıştı.

Ulusal Savunma Güçleri’nden ise 4 kişinin öldüğü belirtildi.