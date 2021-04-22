Rusya: Ukrayna sınırındaki askerleri geri çekiyoruz / ABD: Takipteyiz

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna sınırına yapılan askeri yığınağın geri çekileceğini duyurdu.

2014'te Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da konuşan Şoygu, sınırda güvenlik kontrollerinin gerçekleştirildiğini aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, sınırdaki asker sayısının azalmasının gerilimin de azalması anlamına geleceğini söyleyerek bu kararı olumlu karşıladığını belirtti.

Ülkesinin barış istediğini vurgulayan Zelenskiy, uluslararası ortaklarına da desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Zelenskiy, bu açıklamasından daha önce Putin'e gerilimin yükseldiği bölgede buluşma çağrısı yapmıştı.

Rusya, mart ortasından beri Kırım'a ve Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine askeri sevkiyat yapıyordu.

Avrupa Birliği'nin tahminlerine göre Rusya sınırlarına 100 bin askerini sevk etti.

ABD: YAKINDAN İZLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'nın doğusundaki gerilime ilişkin değerlendirmede bulundu.

Price, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Ukrayna sınırına geçici olarak konuşlandırılan tüm birliklerin 1 Mayıs'a kadar çekileceği açıklamasına dair, durumu yakından takip etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Sözcü, "Sözleri durduk. Sanırım şimdi bekleyeceğimiz şey eylem" ifadelerini kullandı.