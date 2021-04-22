Hükümet Sözcüsü: İsrail’in Kürdistan Bölgesi’nde herhangi bir varlığı yok

ERBİL (K24)

Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, başkent Erbil’de İsrail istihbarat servisi Mossad’a ait bir merkezin olduğuyla ilgili iddiaları yalanladı.

Irak merkezli yayın yapan Afaq televizyonunda bugün yayınlanan haberde, Kürdistan Bölgesi’nin Mossad’ın Erbil’de merkez açmasına izin verdiği iddia edildi.

Hükümet Sözcüsü yayınladığı yazılı açıklamada, söz konusu haberin kuruntudan ibaret olduğunu kaydederek, bunun kirli bir itham ve kamuoyunda algısına yönelik bir çalışma olduğunu belirtti.

Kürdistan Bölgesi tarafından söz konusu ithamların daha önce de reddedildiğini vurgulayan Adil, “Daha önce de şimdi de Kürdistan Bölgesi’nde İsrail’in varlığının olmadığını ve İsrail’e ait bir merkezin bulunmadığını vurguluyoruz” dedi.

Bu tür haberleri yayan çevrelerin İsrail’in Kürdistan Bölgesi’nde herhangi bir varlığının olmadığı gerçeğini bildiğini kaydeden Adil, “Ancak onlar düşmanca siyasetlerine devam etmeye kararlılar ve halen bu tür yalan haberleri yaymaya devam ediyorlar. Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin söz konusu kanal hakkında yasal işlem başlatacağının bilinmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Hükümet Sözcüsü sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu nedenle Irak Başbakanı, Parlamento Başkanı ve yargı yetkililerinden şeffaf bir araştırma yürütmeleri ve İsrail’e ait olduğu söylenen o merkezi belirlemek üzere bir heyet göndermeleri çağrısında bulunuyoruz. Bu şekilde o yalan, temelsiz ve tehlikeli ithamlar son bulur.”

Daha önce de İran destekli basında Erbil'de Mossad'a ait bir merkeze saldırı düzenlendiğine dair haberler yer almıştı. İddia, hükümet yetkilileri tarafından kesin bir dille yalanlanmıştı.