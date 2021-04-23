Bağdat Havalimanı’na füze saldırısı

BAĞDAT (K24)

Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir füze saldırısının daha düzenlendiği bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada havalimanına 5 füze atıldığı ancak 3 füzenin havalimanına isabet ettiği belirtildi.

Saldırıyla birlikte üste sirenler aktif edilirken, saldırıda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

ABD geçtiğimiz yıl, İran destekli milislerin saldırılarına karşı, Bağdat Büyükelçiliği ile Victory Askeri Üssü’ne C-RAM hava savunma sistemini yerleştirmişti.

İran Devrim Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Şii milis grubu Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in 3 Ocak 2020’de Bağdat Havalimanı’nda ABD tarafından öldürülmesinin ardından, milis grupları kentte sık sık füze saldırıları düzenliyor.