İngiliz Büyükelçi: Şengal Anlaşması için güçlü siyasi niyet var

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nin ziyaret eden İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Stephen Hickey, Erbil’de yaptığı temaslarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Erbil ve Başika’da gerçekleştirilen saldırılara değinen Stephen Hickey, “Bu korkunç saldırılara karşı Kürdistan halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bu saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez ve İngiltere ile tüm dünya ülkeleri bu saldırıları kınadı” şeklinde konuştu.

Saldırıların faillerinin cezalandırılması ve saldırıların bir daha tekrarlanmaması için atılacak adımları görüştüklerini dile getiren Hickey, sözlerine şöyle devam etti:

“Kürdistan Bölgesi yetkilileriyle yaptığımız toplantıların ikinci ana maddesi Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümet arasındaki 2021 bütçesinin parlamentoda onaylanması konusuydu. Görüşmelerde bunun nasıl uygulanacağını ele aldık. Geçen hafta Irak Maliye Bakanı ile bir dizi görüşme gerçekleştirdim ve şu anda Erbil’de görüşmelerim devam ediyor. Anlaşmanın uygulanmakta olmasına çok sevindim.”

Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümetleri arasında imzalanan Şengal Anlaşması’na değinen İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi, şunları kaydetti:

“Şengal Anlaşması çok olumlu bir anlaşmadır. Kürt liderlerle ve Bağdatlı yetkililerle yaptığım görüşmelerde anlaşmanın uygulanması için adımların hızlanacağını kaydetmiştim. Daha sonra üzerine anlaşılmayan alanları genişletebileceğimizi söyledik. Anlaşma maddelerinin uygulanması konusunda Erbil ile Bağdat’ta güçlü siyasi niyetler gördüm.”

Başbakan Mesrur Barzani ile sivil toplum konusunu da ele aldıklarını vurgulayan Hickey, “İkimiz de Kürdistan’daki ‘namus cinayetlerinin’ tırmanması konusundaki endişelerimizi dile getirdik. Başbakan’ın bu konuyla mücadeledeki ciddiyetinden ve kararlılığından memnunum. Hukukun üstünlüğünü sağlamak için çok çalıştığına ve bu davaların faillerinin cezalandırılacağına dair güvence verdi” ifadelerini kullandı.

Hickey, davaların takipçisi olacağını dile getirerek, İngiltere hükümetinin bu konuda Başbakan Mesrur Barzani’ye desteğini sürdüreceğini kaydetti.