Atletico Madrid ve Barcelona rahat kazandı

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Atletico Madrid, sahasında oynadığı maçta Huesca'yı 2-0 mağlup ederek, 73 puanla liderliğini sürdürdü. Atletico'nun gollerini Angel Correa (Dk. 39) ve Yannick Carrasco (Dk. 80) attı.

Barcelona da sahasında Getafe karşısında 5-2 kazandı.

Karşılaşmada Barcelona'nın gollerini Lionel Messi (Dk. 8 ve Dk. 33), Sofian Chakla (Dk. 28, kendi kalesine), Clement Lenglet (Dk. 87) ve Antoine Griezmann (Dk. 90+2, penaltıdan), Getafe'nin gollerini de Clement Lenglet (Dk. 12, kendi kalesine) ve Enes Ünal (Dk. 69) kaydetti.

Sezonun bitmesine 6 maç kala La Liga'daki şampiyonluk yarışında lider Atletico Madrid'i (73), Real Madrid (70) ve Barcelona (68) takip ediyor.

Ligde kalma mücadelesi veren Getafe ise 31 puanla 15’inci sırada yer alıyor.

Diğer yandan La Liga'da bu sezon toplam gol sayısını 25'e çıkaran Lionel Messi, gol krallığı yarışında zirvedeki yerini korudu.

Messi'yi 21 golle Karim Benzema (Real Madrid) takip ediyor.

La Liga'da şimdiye kadar 7 kez gol kralı olan Messi, sekizinciye de çok yakın gözüküyor.