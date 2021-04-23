K24 ÖZEL - ENKS Başkanı: Rojava’yı Kürtlerden almak istiyorlar

ERBİL (K24)

ENKS Başkanı Siud Mela, dört gündür Kamışlo’da yaşanan çatışmaları Kürt-Arap savaşı olarak nitelendirerek, sebebini ise Beşar Esad’ı işaret etti.

K24’e konuşan Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Siud Mela, Rojava’nın Kamışlo kentinde Şam rejimine bağlı Ulusal Savunma Güçleri ile Özerk Yönetim’e bağlı Asayiş güçleri arasında devam eden gerginliği ve çatışmaları değerlendirdi.

Rojava’nın Kürtlerin elinden alınmak istediğine dikkat çeken Siud Mela, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anda Kamışlo’da Kürtlerle Arapların savaşı yaşanıyor. Asayiş güçleri Kürtlerden, rejime bağlı Ulusal Savunma Güçlerinin (Nizam güçleri) tamamı Araplardan oluşuyor. Her ne kadar bunların doğrudan rejime göre hareket etmediği söylense de bu milisler Esad’ın destek verdiği Arap zenginleri tarafından oluşturuldu. Bunların parası ve silahları rejim tarafından sağlanıyor. Bunların Rojava’yı Kürtlerin elinden almak ve bölgenin huzurunu bozmak gibi amacı var. Çünkü Rojava Suriye geneline göre biraz daha istikrara kavuşmuştur. Dolayısıyla bu huzuru bozmak istiyorlar.”

Esad rejiminin Kamışlo’da Kürt - Arap savaşını çıkararak kargaşadan faydalanmak istediğini ve Rojava’nın genelini kontrol etmeyi planladığını vurgulayan Mela, “10 yıl önce Suriye’de çıkan savaşın aynısını şimdi de Rojava’da çıkarmak istiyorlar. Dünya kamuoyuna Kürtleri terörize ederek, barış taleplerini geri çevirmek istiyorlar. Ama biz, Kürtler ile Araplar arasında bir savaşın çıkmasını istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Dört gündür Kamışlo kentinde devam eden çatışmaların Esad rejimi tarafından çıkartıldığını söyleyen Mela, “Çünkü Esad bütün Rojava’yı kontrol etmek istiyor ve bunun için de elinden geleni yapıyor. Bu rejim eskisi gibidir, yani artık kimseyi kabul etmiyor. Rusya ve İran’dan da destek alıyor. Buradaki çatışma Rusya’nın haberi olmadan çıkmaz. Rusya da Kürtlerin zayıflanmasını istiyor. Önce çatışmaların çıkmasına ses çıkarılmıyor, ardından da Kürtlerin alanını daraltarak barışıyormuş gibi araya giriyor” dedi.

“KÜRT DİYALOĞU YENİDEN BAŞLAMALI”

ENKS ile Kürt Ulusal Birliği Partileri (PYNK) arasındaki Kürt diyaloğunun başarılı olamaması durumunda Beşar Esad’ın Rojava isteğinin gerçekleşebileceğini ifade eden Mela, “ENKS ile PYNK arasındaki diyalog kesinlikle başarılı olmalı. Dünyanın tanıyacağı Rojava statüsünü elde edene kadar Kürtler kenetlenmeli. Daha sonra herkes kendi partisinde kalsın. Önceliğimiz Rojava’nın rejimden korunması olmalı. Yoksa Esad’ın Rojava’nın tamamını kontrol etme arzusu gerçekleşecektir. Halkımız, Kürtlerin birlik olmasını istiyor. Hem Rojava hem de Suriye için önümüzdeki süreçlerin başarılı geçmesi gerekiyor. Bundan dolayı Kürt diyaloğu bir an evvel yeniden başlamalı” ifadelerini kullandı.

SURİYE’DE DEVLET BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Esad’ın da aday olacağı Suriye’de 26 Mayıs'ta gerçekleşecek olan devlet başkanlığı seçimlerine ilişkin de konuşan ENKS Başkanı, şunları kaydetti:

“Suriye’de devlet kalmamış ki biz de seçimlere katılalım. Biz Şam’a gidip kime tabi olarak seçimlere katılacağız ki? Suriyelileri öldüren, yerlerinde eden birisinin seçim kararına katılmamız mümkün değil. Bizim seçimlere katılmamız demek Esad’ın yeniden rejimin başına gelmesi demek. Zaten demokratik bir şekilde seçim olmayacak. Eğer demokratik yollarla seçim yapılırsa ve Esad’ın dışında başka biri aday olursa o zaman destek veririz. İnsanlar şu anda açlıktan, yoksulluktan başka bir şey yaşamıyor, seçim istemiyor. Kamışlo’da savaş olduğu sürece kimse Esad’ın seçimini desteklemez. Seçime karşı kampanyalar düzenleyeceğiz, insanlara ‘seçime gitmeyin’ çağrısında bulunacağız. Biz de Suriye milletinin bir parçasıyız.”

KAMIŞLO’DAKİ ÇATIŞMALAR

Salı akşamı Şam rejimine bağlı Ulusal Savunma milisleri ile Özerk Yönetim’e bağlı Asayiş güçleri arasında çıkan çatışmalar halen devam ediyor.

Dün Rusya'nın arabuluculuğuyla taraflar arasında geçici ateşkes ilan edilmesinden sonra, Şam rejimine bağlı milislerin ateş açması sonucu ateşkes yeninden bozulmuştu.

Dünkü çatışmalarda 2 sivil yaşamını yitirmişti. Ayrıca taraflar arasında çatışmaların çıktığı ilk akşamda da 1 Asayiş görevlisi yaşamını yitirmişti 1 görevli de yaralanmıştı.

Ulusal Savunma Güçleri’nden ise 4 kişinin öldüğü iddia edilmişti.