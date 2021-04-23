Adıyaman'da 1500 yıllık oda mezar bulundu

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Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla beldesi Kangölü Mahallesi'nde, iş makinalarının tarladan geçtiği esnada göçük meydana geldi. Göçük olan alanı inceleyen köylüler, içeride farklı bir yapı olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.

Müze Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede göçük olan alanda oda mezar olduğunu tespit etti.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan müze müdürü Mehmet Alkan, oda mezar içerisinde incelemede bulunduklarını belirterek, Yaptığımız çalışmalarda mezarlar içerisinde toplam 7 insan iskeletine rastladık. Bu kazı sonucunda ise aynı zamanda bir testi bulduk" ifadelerini kullandı.

Bulunan yapının Perre Antik Kenti'ndeki mezarlardan farklı olduğunu dile getiren Alkan, "Burada kayış tipi konglomera var. Kapı girişinde, yığma girişlerden oluşmuş bir şekil de yer alıyor. Burada mezar tipine baktığımızda milattan sonra 5’inci yüzyıl ile tarihlendirebileceğimiz bir mezar. Yani yaklaşık olarak bin 500 yıl önceki bireylere ait bir mezar olduğunu söyleyebiliriz" dedi. (Kaynak: Ajanslar)