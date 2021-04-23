Kamışlo’da ateşkes toplantısına katılan Arap şeyhi öldürüldü

KAMIŞLO (K24)

Rojava’nın Kamışlo kentinde Şam rejimine bağlı Ulusal Savunma Güçleri ile Özerk Yönetim’e bağlı Asayiş güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Şam rejimine bağlı Ulusal Savunma Güçleri’nin toplantısına katılan Beni Seba aşiretinin liderlerinden Hayis El-Ciriyan, düzenlenen toplantı sonrası saldırıya uğradı.

Saldırının Ulusal Savunma Güçleri’nin kontrolünde bulunan bir noktada gerçekleştiği ve 3 kurşun isabet eden Arap şeyhinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Bu arada toplantının Şam rejimine bağlı Ulusal Savunma Güçleri ile Özerk Yönetim’e bağlı Asayiş güçleri arasındaki çatışmaların sona ermesi için gerçekleştiği ifade edildi.

Kamışlo'da 4 gündür Suriye rejimine bağlı Ulusal Savunma Güçleri ile Özerk Yönetim’e bağlı Asayiş güçleri arasında devam eden gerginlik ve çatışma sonrası dün sabah Rusya'nın arabuluculuğuyla geçici ateşkes ilan edilmişti.

Öğleye kadar süren geçici ateşkesin bitmesiyle birlikte yeniden başlayan çatışmalarda 2 sivil yaşamını yitirmişti.

Salı akşamı çıkan çatışmada 1 Asayiş görevlisi yaşamını yitirdi, 1 görevli de yaralanmıştı. Ulusal Savunma Güçleri’nden ise 4 kişinin öldüğü belirtilmişti.