Politika

İran destekli milislerin Suudi’ye gönderdiği 3 SİHA imha edildi

Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından Suudi Arabistan’ın Cizan ve Hamis Muşayt şehirlerine doğru bu sabah gönderilen üç silahlı insansız hava aracının (SİHA) imha edildiği bildirildi.
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ortadoğu Husiler SİHA imha Yemen

HABER MERKEZİ

Yemen’deki hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu, İran destekli Husi milisler tarafından Suudi Arabistan’ın Cizan ve Hamis Muşayt şehirlerine doğru bu sabah gönderilen üç silahlı insansız hava aracının (SİHA) imha edildiğini açıkladı.

Arap Koalisyonu tarafından bugün yapılan açıklamada, Husilerin Cizan ve Hamis Muşayt şehirlerindeki sivilleri hedef almak için sistematik ve kasıtlı bir şekilde gönderdiği 3 SİHA’nın imha edildiği bildirildi.

Söz konusu açıklamada, Arap Koalisyonu Ortak Kuvvetler Komutanlığı’nın uluslararası hukuk kurallarına göre sivilleri korumak için gerekli tüm önleyici tedbirleri aldığı da ifade edildi.

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