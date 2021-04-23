Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri paylaştı

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu paylaştı.

Açıklamaya göre 8 bin 351 Covid-19 yapılırken, 952 kişinin testi pozitif çıktı. En çok vaka (389) Duhok’ta görüldü.

12 kişi yaşamını yitirdi, 791 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.

Bu verilerle birlikte oluşan genel tablo şöyle:

Test: 1 milyon 586 bin 268

Vaka: 144 bin 675

İyileşen: 121 bin 164

Tedavisi süren: 19 bin 579

Ölüm: 3 bin 932