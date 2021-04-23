Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri paylaştı
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu paylaştı.
Açıklamaya göre 8 bin 351 Covid-19 yapılırken, 952 kişinin testi pozitif çıktı. En çok vaka (389) Duhok’ta görüldü.
12 kişi yaşamını yitirdi, 791 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.
Bu verilerle birlikte oluşan genel tablo şöyle:
Test: 1 milyon 586 bin 268
Vaka: 144 bin 675
İyileşen: 121 bin 164
Tedavisi süren: 19 bin 579
Ölüm: 3 bin 932