Rus muhalif Navalny açlık grevini sonlandırdı

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Açlık grevinin 24'üncü gününde, bir Instagram iletisi paylaşan Navalny, bacakları ve kollarındaki his kaybını gidermek için doktorunun kendisini ziyaret etmesini istemeye devam edeceğini dile getirdi.

Navalny, şu ana kadar iki defa hastane personeli olmayan doktorlar tarafından muayene edildiğini de kaydetti.

Ayrıca Navalny, kendisini muayene eden sivil doktorların açlık grevine devam etmesi halinde bunun hayati tehlike oluşturabileceği gerekçesiyle kendisini uyardığını söyledi.

Kremlin karşıtı muhalif lider, iletisinde "Gerekli doktora görünme talebimi geri çekmiyorum. Kollarımın ve bacaklarımın bazı kısımlarında his kaybı yaşıyorum. Bu gelişmeler ve bu koşullar göz önüne alındığında, açlık grevimi sonlandırmaya başlıyorum" ifadelerini kullandı.

Muhalif lider, hapishane doktorları tarafından muayene edilmediği sürece açlık grevini sonlandıracağını belirtti.

Navalny iletisinde, "Ülke ve dünyanın dört bir yanındaki iyi insanların büyük desteği sayesinde, büyük ilerleme kaydettik" dedi.

Sene başlarında tutuklanan ve 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılan 44 yaşındaki politikacı, şiddetli sırt ağrısı ve bacaklarındaki uyuşukluğun ardından hapishane yetkililerinin doktorlarının kendisini ziyaret etmesine izin vermemesini protesto etmek için 31 Mart'ta açlık grevine başladı.