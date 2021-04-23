Putin ve Sisi anlaştı: Uçuşlar beş yıl sonra yeniden başlıyor

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesinde uçuşların yeniden başlaması konusunda anlaşmaya vardı.

31 Ekim 2015'te, 224 kişiyi taşıyan, Saint Petersburg-Şarm eş-Şeyh seferini yapan Rus yolcu uçağının Sina yarımadasında düşmesi ilişkileri germiş, iki ülke arasında seferler durdurulmuştu.

Putin ve Sisi, yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki hava trafiğinin yeniden, tam olarak başlatılması konusunda anlaşmaya vardı.

Mısır'ın Şarm eş-Şeyh ve Hurghada havalimanlarından da sefer düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Liderler, bu adımın iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmesini beklediklerini dile getirdi.

Görüşmede, Libya ve Hedasi Barajı ile ilgili gelişmeler de ele alındı.