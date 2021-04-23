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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, “İsrail’in Kürdistan’da hiçbir merkezi yok, daha önce de olmadı. Bu doğru değil, haberler asılsız” dedi.

Al Sharqiya news televizyonuna konuşan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Anayasası’nın 140’ıncı maddesinin ölü olduğunu söyleyenin büyük hata edeceğini belirtti.

Çocukluğu, gençliği ve özel yaşamıyla ilgili soruları da yanıtlayan Kürdistan Bölgesi Başkanı, Irak’ın sorunlarına değinerek, çözüme yönelik düşüncelerini paylaştı.

Irak’ın sorunlarının çözümü ve istikrar için tüm siyasi taraf ve bileşenlerin Irak’ın geleceğine yönelik ortak bir bakış açısına sahip olması gerektiğini söyleyen Neçirvan Barzani, geçmiş çabalardan ders alınıp, anayasa temelinde ortaklık ve eşitlik prensipleriyle birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

“Yeter deyip birlikte oturmanın vakti geldi. Yoksa Irak uçuruma gidecek” diyen Kürdistan Bölgesi Başkanı, Irak’ta yeni bir neslin yetiştiğini ve bu neslin siyasetçilerin içeriği olmayan sloganlarını kabul etmediğini ifade etti. Neçirvan Barzani, Irak’ın durumu için ciddi bir çözümün olması gerektiğini vurguladı.

KÜRDİSTAN BÖLGESİ’NİN GELİŞİMİ 2004’TE BAŞLADI

Al Shargiya’nın Kürdistan Bölgesi’ndeki gelişimle ilgili sorusunu yanıtlayan Kürdistan Bölgesi Başkanı, gelişim sürecinin 2004 yılında başladığını kaydederek, özel sektöre büyük önem verdiklerini ve Kürdistan Bölgesi’nin gelişiminde özel sektörün büyük rolünün olduğunu söyledi.

Her ülkenin gelişiminde özel sektörün büyük rol sahibi olduğunu dile getiren Neçirvan Barzani, gelişimin sadece Kürdistan Bölgesi’yle sınırlı olmamasını ve tüm Irak’ın gelişmesi gerektiğini belirtti.

Al Sharqiya’nın “Mela Mustafa Barzani, Neçirvan Barzani’ye ilham kişi mi” sorusunu yanıtlayan Neçirvan Barzani, çocukluk döneminde dedesi Mela Mustafa Barzani’yi gördüğünü kaydederek, “Dedemle az bir süre birlikte yaşadık. Ancak siyasi yaşamıma etki eden ve kendisinin liderliğinde yetiştiğim kişi amcam Mesud Barzani’ydi. Daha çok o ilham, lider ve amca oldu. Onu babam gibi gördüm. Onun gençliğimde de şimdi de yaşam aşamalarımda etkisi oldu” ifadelerini kullandı.

“Milletin haklarını elde etmesi için gönüllü bir şekilde mücadele edip hizmet etmeyi hepimiz Mela Mustafa Barzani’den öğrendik” diyen Kürdistan Bölgesi Başkanı, Mela Mustafa Barzani’nin yolunun halka ve ülkeye hizmet yolu olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’ne Irak ile Kürdistan Bölgesi arasındaki sorunların çözümü için BM’nin rol üstlenmesini istediği mektubuyla ilgili soruya cevap veren Neçirvan Barzani, Irak’ta siyasilerin kendi aralarında sorunlarını çözemediğini ve BM’nin bu konuda yardımcı rolü oynamasını istediğini bildirdi.

Neçirvan Barzani, “BM, sorunların çözümünde teknik açıdan çok yardımcı olabilir. Her iki tarafın anlaşmaya varması için BM’nin yardımcı rolü oynamasını istiyoruz. Erbil de Bağdat da sorunların çözümü için hiç kimsenin bizden daha fazla role sahip olmasını istemez” dedi.

Irak Anayasası’nın 140’ıncı maddesinin öldüğünü söylemenin çok yanlış bir düşünce olduğunu kaydeden Neçirvan Barzani, “Bunu söylemek yerine, gelin oturun ve gerçekçi bir çözüme varın densin. Tüm Irak’a hizmet edecek bir çözüm” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN ERBİL’DE VARLIĞI İDDİASI

Kürdistan Bölgesi’nde Mossad’a ait bir merkezin olduğuyla ilgili iddiaya yanıt veren Neçirvan Barzani, “Haberin hiçbir temeli yok. İsrail’in Kürdistan’da hiçbir merkezi yok, daha önce de olmadı. Bu doğru değil, haberler asılsız. Bağdat’ta bazı ajans ve haber kuruluşları bunu haber olarak kullandılar. Başka bazı ülkelerin medyasında da bu çok büyütüldü. Sanki İsrail’e ait üs bombalanmış gibi sunuldu” dedi.

Kürdistan Bölgesi’ne sınırlardan giriş yapan herkesin Bağdat tarafından bilindiğini, sınır kapılarında ve havalimanlarında Bağdat yönetiminin temsilcilerinin olduğunu ve Irak hükümetinin Kürdistan Bölgesi’ne gelen herkesten haberdar olduğu bir sistemi kullandıklarını kaydeden Neçirvan Barzani, Iraklıların tüm yaşamının siyasete dönüştüğünü ancak Iraklıların bir çok sorununun olduğunu ifade etti.

Her şeyi siyasileştirmeye çalışanların hizmet etmekten kaçtıklarını söyleyen Neçirvan Barzani, “Başka şeyleri saklamak istiyorlar. Ancak Irak’ta hizmet ve gelişime odaklanılmalı. Irak’ın bir çok sorunu var” dedi.