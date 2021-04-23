Türkiye’de Covid-19 vakalarında düşüş

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Türkiye’de son 24 saatte 49 bin 438 Covid-19 vakası görüldü.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 302 bin 91 Covid-19 testi yapılırken, 49 bin 438 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 60 bin 176 kişi sağlığına kavuşurken, 343 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı ise 3 bin 89 olarak açıklandı.

Türkiye’de şimdiye kadar 45 milyon 342 bin 795 Covid-19 testi yapılırken, 4 milyon 550 bin 820 kişide Covid-19 tespit edildi.

Şimdiye kadar 3 milyon 970 bin 111 kişi sağlığına kavuşurken, 37 bin 672 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da coronavirüs vakalarının yaklaşık yüzde 20 azaldığını ifade ederek şunları söyledi:

''İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız.''