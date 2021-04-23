ABD: Yarın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığımızı açıklayacağız

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Jalina Porter, Washington'un yarın 1915 olaylarına ilişkin kararını açıklayacaklarını söyledi.

Porter, düzenlediği basın toplantısında "Ermeni soykırımı ile ilgili olarak, yarın için bir açıklama bekleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Yetkili, konuya ilişkin daha fazla detay vermedi.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen yıl başkan adayı iken yaptığı 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasında, olayları 'soykırım' olarak tanımlamış ve başkan seçilmesi halinde bu yöndeki bir Kongre tasarısına destek vereceğini ifade etmişti.

ABD basınında çıkan haberlerde Biden'ın, Ermeni tarihçilere göre katliamların başlangıcı olan 24 Nisan 1915’in 106’ncı yıldönümünde, bu vaadini yerine getirmeye hazırlandığı kaydedilmişti.