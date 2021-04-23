Kamışlo'da yeniden geçici ateşkes ilan edildi

KAMIŞLO (K24)

Rojava’nın Kamışlo kentinde dört dün süren çatışmalardan sonra, Asayiş güçleri ile rejim yanlısı Ulusal Savunma Güçleri arasında yarın saat 10.00'a kadar ateşkes ilan edildi.

İki taraf arasında dün de Rusya’nın araya girmesiyle geçici ateşkes ilan edilmesine rağmen bir kaç saat içerisinde ateşkes bozulmuştu.

K24 muhabiri, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) komutanları ile Rus askeri polisi arasında yapılan görüşmenin ardından ateşkesin ilan edildiğini bildirdi.

Muhabirimiz, Özerk Yönetim’e bağlı İç Güvenlik Güçleri, DSG ve Rus birlikleri arasında yarın bir görüşmenin daha yapılacağını ifade ederek, görüşmenin sonuçlarına göre bir ateşkes kararının daha alınabileceğini söyledi.

20 Nisan’da Kamışlo’da Şam rejimine bağlı Ulusal Savunma Güçleri ile Asayiş güçleri arasında çatışma çıkmıştı.

İç Güvenlik Güçleri’ne göre, rejime bağlı milislerin ateş açması sonucu çatışma başladı.