Sadr milisleri hedef aldı

HABER MERKEZİ

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Irak’taki yabancı güçlere saldırılar düzenleyen milis gruplarını, ülkenin güvenliğini bozmakla suçladı.

Sadr, “Birtakım çevreler, yabancı güçlere milisler aracılığıyla roketli saldırılar düzenleyerek ülkenin güvenliğini bozmak ve seçimleri ertelemek istemektedir” vurgusunda bulundu.

Yabancı güçlerin ülkede kalmasının Suriye-İsrail çatışması açısından milislerin çıkarına olduğunu savunan Sadr, yabancı güçlerin bu karardan caydırılmak istendiğini belirtti.

Sadr halka hitaben, “Bunca savaş, öldürme, yerinden edilme, bombalama bizim için yeterli değil mi? Silahsız, şiddetsiz kapsamlı bir barışa gelin ki yabancı gündemler olmadan ve boyun eğmeden vatanımızın sınırları içinde yaşayalım” ifadelerini kullandı.

Sadr mesajının sonunca Irak’ta herkesin eşit olduğunu vurguladı.