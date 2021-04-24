Romatimzal ilacın Covid-19 tedavisinde kullanımına onay

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Kyodo ajansının haberine göre, ABD üretimi romatizmal eklem iltihabı ilacı "Baricitinib" hapları, Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı bünyesindeki uzman sağlık heyet tarafından uygun bulundu.

Firma ilacın onayı için bakanlığa aralıkta başvuru yapmıştı. Bakanlığın bir ay içerisinde ilacın kullanımını resmen onaylaması bekleniyor.

"Baricitinib" ABD'de, oksijen takviyesine ihtiyaç duyan Covid-19 hastalarının tedavisinde anti-viral "Remdesivir" ilacına ek olarak kullanılması kabul edilmişti.

Japonya hükümeti Covid-19 tedavisinde şimdiye kadar "Remdesivir" ve "steroid dexamethasone" ilaçlarını onayladı.