Başbakan: Qeladizê şehitlerinin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, 24 Nisan 1974’te Baas rejimi tarafından katledilen Qeladizê şehitlerini andı.

Başbakan mesajında şu ifadeleri kullandı:

“24 Nisan 1974’te diktatör Baas rejimi tarafından Qeladizê kentinin bombalanması sonucu, çoğunluğu Süleymaniye Üniversitesi öğrenci olan ve o sırada Qeladizê’de bulunan yüzlerce masum insan şehit düşmüş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı. Ayrıca 24 Nisan 1982’de Baas rejimi kente karşı bir suç daha işledi, Qeladizê bombardımanı kurbanlarını anmak için gösteri düzenleyen kişilere kurşun yağdırdı.”

Başbakan mesajının sonunda, “O iki felaketin şehitlerinin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.