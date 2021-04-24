Politika

İran Dışişleri Bakanı’ndan Erbil ve Bağdat’a ziyaret

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, yarın Erbil ve Bağdat’a ziyarette bulunacak.
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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
kürdistan Cevad Zarif İran

ERBİL (K24)

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade yaptığı açıklamada, bölgedeki son durumunun değerlendirilmesi amacıyla yarın Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in Kürdistan Bölgesi ve Irak’a ziyarette bulunacağını söyledi.

Zarif’in iki başkentte üst düzey yetkililerle görüşeceği bildirildi.

Cevad Zarif'in aynı zamanda Katar’a da ziyarette bulunacak. Ziyarette iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konuların ele alınacağı kaydedildi.

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