İran Dışişleri Bakanı’ndan Erbil ve Bağdat’a ziyaret

ERBİL (K24)

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade yaptığı açıklamada, bölgedeki son durumunun değerlendirilmesi amacıyla yarın Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in Kürdistan Bölgesi ve Irak’a ziyarette bulunacağını söyledi.

Zarif’in iki başkentte üst düzey yetkililerle görüşeceği bildirildi.

Cevad Zarif'in aynı zamanda Katar’a da ziyarette bulunacak. Ziyarette iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konuların ele alınacağı kaydedildi.