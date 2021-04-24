Hindistan’da alarm zilleri çalıyor

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Hindistan’da son 24 saat içinde Covid-19 salgınıyla bağlantılı hastalıklardan ölenlerin sayısı rekor seviyede artarak 2 bin 624’e çıktı.

Nüfusu 1,3 milyarı geçen ülkede salgının başından bu yana ölenlerin sayısı 190 bine yaklaştı. Hindistan’da son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 340 bine ulaşırken, salgının başından bu yana hastalananların sayısı 16,5 milyonu buldu.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKÜYOR

Ülke çapındaki artan vakaların ardından hastanelerdeki doluluk oranları en yüksek seviyelere çıkarken, sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısı yapılıyor.

Sağlık yetkilileri, başkent Yeni Delhi'deki hastanelerde oksijen tüpü, yatak ve Covid-19 tedavisindeki bazı önemli ilaçların eksikliğinin baş gösterdiğini belirterek, merkezi hükümete, eyalete acil yardım ve eksiklerin giderilmesi çağrısında bulunuyor.

Çin, artan vakalar nedeniyle sağlık sisteminde sorunlar yaşayan Hindistan'a tıbbi yardım önerisinde bulundu.

Hindistan, ABD’nin ardından en fazla Covid-19’a yakalanan hasta sayısı sıralamasında dünyada ikinci sırada geliyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uzmanları, gerçek rakamların bu ülkede açıklanandan çok daha fazla olduğu endişesini taşıyor.

DİNİ FESTİVALLER VE SEÇİM MİTİNGLERİNE DEVAM

Hindistan’da vakaların en çok arttığı 11 eyalette dini festivallerin, seçim mitinglerinin ara verilmeden sürmesi ve insanların toplu ekinliklerde mesafe kurallarını ihmal etmesi, salgının yayılmasında en önemli etkenler arasında gösteriliyor.

WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan Hindistan'da günlük vaka sayısının rekor seviyedeki tırmanışından derin endişe duyduklarını bildirdi.

Hindistan 2 Nisan'dan bu yana günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke konumunda bulunuyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 135 milyon 478 bin 420 doza ulaştığını duyurdu.