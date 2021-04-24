Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde günlük vaka sayısında önemli düşüş

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında günlük vaka sayısında yarı yarıya düşüş yaşandı.
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Salgında son durum
Salgında son durum
kürdistan Covid-19 Kürdisan Bölgesi

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi’nde coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son 24 saatlik verileri paylaştı.

5 bin 936 yeni test yapılırken, 513 kişinin testi pozitif çıktı. Önceki günlerde vaka sayısı bine yakındı.

871 kişi de iyileşerek sağlığına kavuşurken, 12 kişi de hayatını kaybetti.

Bu verilerle birlikte oluşan genel tablo şu şekilde:

Test: 1 milyon 592 bin 204

Vaka: 145 bin 188

İyileşen: 122 bin 35

Tedavisi süren: 19 bin 209

Ölüm: 3 bin 944

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