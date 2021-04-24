Kürdistan Bölgesi’nde günlük vaka sayısında önemli düşüş
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi’nde coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son 24 saatlik verileri paylaştı.
5 bin 936 yeni test yapılırken, 513 kişinin testi pozitif çıktı. Önceki günlerde vaka sayısı bine yakındı.
871 kişi de iyileşerek sağlığına kavuşurken, 12 kişi de hayatını kaybetti.
Bu verilerle birlikte oluşan genel tablo şu şekilde:
Test: 1 milyon 592 bin 204
Vaka: 145 bin 188
İyileşen: 122 bin 35
Tedavisi süren: 19 bin 209
Ölüm: 3 bin 944