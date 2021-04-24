‘Diyarbakır’ın kalbi’nde Roma yolu ortaya çıkarılıyor

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu dün, beraberinde Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi ve Amida Höyük Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız ile devam eden kazı çalışmalarını inceledi.

Daha sonra restorasyonun ardından açılışı yapılan Fetih Kapısı'nda incelemelerde bulunan Karaloğlu, burada yaptığı açıklamada, Sur ilçesinin 12 bin 500 yıldır kesintisiz insan yaşamının devam ettiği önemli bir yer olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın Urartular, Asurlular, Medler, Persler, Roma, Bizans, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler gibi 33 medeniyete ev sahipliği yaptığını anımsatan Karaloğlu, surların dirilişi kapsamında son 7-8 aydır önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

K24’e konuşan Amida Höyük Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız ise şunları söyledi:

“Dört yıldır Amida Höyük’te kazı çalışmalarını sürdürüyoruz. Kazılara 2018 yılında Roma Sarayı ve Urartular Sarayı’nın bulunduğu tepeden başladık. Diyarbakır Valiliği restorasyon projesini başlattı. Proje çerçevesinde burçlar ve kalenin diğer bölümleri restore edilecek. Bu nedenle çevrenin temizlenmesi gerekiyordu. Burayı kazmaya başladığımızda bazı taşlar ortaya çıktı. Daha sonra bu yolun Roma yolu olduğu anlaşıldı. Roma kralları ve sefer törenlerinde kullanılan yoldur bu. Şimdi hem bu yolu ortaya çıkarıyoruz hem de kale ve burçların çevresini temizliyoruz.”