İtalya’da binlerce cenaze aylardır gömülmeyi bekliyor

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Demokratik Parti milletvekili Andrea Romano'nun kaybettiği oğlunun 2 aydır gömülemediğini perşembe günü duyurması üzerine, İtalya'da gündemine gelen krizde başkent Roma ve Palermo'da binlerce cenazenin bekletildiği ortaya çıktı.

Romano, Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi'ye hitaben, "Oğlum Dario'yu kaybedeli 2 ay oldu. 2 aydır cenaze törenini yapamıyoruz. İşlemler için hiçbir tarih verilmiyor. Utancınız asla yeterli olmayacaktır" mesajını paylaştı.

ROMA’DA 2 BİN TABUT BEKLETİLİYOR

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre başkentte gömülmeyi bekleyen cenazelerin sayısı 2 bine ulaştı. Belediye cenaze işlerinde görevli 25 kişinin yarısının yeni tip coronavirüse (Covid-19) yakalanması nedeniyle cenazelerin bir kısmının Roma'nın kuzeyinde bir mezarlık deposunda bekletildiği belirtiliyor.

Cenaze işlerinden sorumlu belediye kuruluşu Ama, nisan ayında artan ölüm vakaları nedeniyle fırınların iş yüküne yetişemediğini açıklamıştı.

Roma'da ilan panoları üreten bir işletmeci, mart ayı başında hayatını kaybeden annesinin cenaze töreninin hala yapılaması üzerine başkentin farklı noktalarında, "Seni defnedemediğim için özür dilerim anne." ilanları yayınladı.

Personel sayısının arttırılacağını duyuran Roma Belediyesi, bekletilen cenazelerin başka kentlerdeki fırınlara gönderilerek kremasyon işlemlerini hızlandırmaya çalışıyor.

PALERMO’DA MART 2020’DEN BERİ BEKLEYEN CENAZELER VAR

La Repubblica gazetesinin haberine göre İtalya'nın güneyindeki Palermo kentinde ise gömülmeyi bekleyen 870 cenaze bulunuyor. Cenazeler arasında Mart 2020'den beri bekletilenler de var.

Haberde, kentte yakılma işleminin yapıldığı bir fırının 15 Nisan 2020'den beri çalışmadığı ve cenazelere gömülecek alan bulunamadığı ifade ediliyor.

Mevcut durum üzerine pek çok aile özel şirketlerle anlaşarak cenazelerinin başka kentlerde yakılarak defin işlemini hızlandırma yoluna gidiyor.

Haberde, ailelerin kayıplarının anısına yakışır bir defin işlemi için 4 bin euroyu gözden çıkardığı belirtiliyor.

İtalya'da 2020 yılında ölüm sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10 arttı. (Kaynak: euronews, ANSA)