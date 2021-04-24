Bush: Trump’a oy vermedim, Condoleezza Rice'ın adını yazdım

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Eski ABD Başkanı George W. Bush, 2020 Başkanlık seçimleri ile ilgili People dergisine açıklamalarda bulundu.

Seçimlerde oy kullanmak yerine pusulada partisinin ambleminin bulunduğu yere, başkanlığı sırasında en yakın danışmanlarından biri ve eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın adını yazdığını açıklayan Bush, “Rice, bunu biliyor, ama bana bu görevi kabul edemeyeceğini söyledi" dedi.

Bu, ülkenin 43’üncü Başkanı'nın Cumhuriyetçi partiye yönelttiği son eleştiri oldu.

Daha önce NBC'ye konuşan Bush, dikkate değer bir başka eleştirisinde, Cumhuriyetçi Parti'yi “izolasyonist, korumacı ve bir dereceye kadar yerli” olarak nitelendirdi.

Röportajda bu yorumları geri çeken Bush, "Gerçekten yapmamam gereken açıklamalardı” dedi.

2009'da görevi sona ermesinden beri siyasi polemiklere girmekten büyük ölçüde kaçınan Bush, son zamanlarda göçmenlerle ilgili yeni kitabını tanıtan çeşitli medya kuruluşlarında yer aldı ve Cumhuriyetçi Parti'yi göç konusunda daha nazik bir yaklaşım benimsemeye çağırdı.

Donald Trump'ı ismen eleştirmeyen Bush’un yorumları, Trump'a dolaylı bir meydan okuma anlamına geldiği ifade edildi.