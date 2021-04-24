ENKS: Kamışlo'daki çatışma durdurulmalı

KAMIŞLO (K24)

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Rojava’nın Kamışlo kentinde Esad rejimine bağlı Ulusal Savunma Güçleri ile Özerk Yönetim’e bağlı Asayiş güçleri arasında devam eden çatışmaya ilişkin açıklamada bulundu.

ENKS Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, çatışmanın, Suriye rejimine bağlı milislerin Asayiş güçlerine saldırması sonucunda ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, çatışmaların bölgede sivillerin hayatını tehlikeye attığı ifade edilerek, taraflara çatışmaya derhal son verilmesi çağrısında bulunuldu.

ENSK ayrıca, taraflara sorunların müzakere yoluyla çözülmesini istedi.

20 Nisan’da Kamışlo’da Şam rejimine bağlı Ulusal Savunma Güçleri ile Asayiş güçleri arasında çatışma çıkmıştı.

Rejime bağlı milislerin ateş açması sonucu şimdiye kadar 3 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk da yaralandı, saldırıda bir Asayiş mensubu da hayatını kaybetmişti.

İç Güvenlik Güçleri, 5 milisin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Ayrıca taraflar arasında şimdiye kadar iki kez geçici ateşkes ilan edildi.