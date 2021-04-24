Suriye’de devlet başkanlığı seçiminde bir Kürt aday

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Suriye’de 26 Mayıs'ta gerçekleşecek olan devlet başkanlığı seçimlerinde bir Kürt de aday oldu.

Mihemed Kamuran adlı Kürt, Suriye devlet başkanlığı seçimlerinde adaylık başvurusunda bulundu.

Mihemed Celil Mirxan'ın oğlu olan Mihemed Kamuran’ın adaylığının halk tarafından da istendiği belirtiliyor.

Suriye’de 26 Mayıs'ta gerçekleşecek olan devlet başkanlığı seçimlerine mevut Devlet Başkanı Beşar Esad da yeniden aday olacağını açıklamıştı.

Suriye Parlamentosu Başkanı Hammude el Sabbağ yaptığı açıklamada, Esad'la birlikte bugüne kadar gönderilen başvuru sayısının 18’e ulaştığını belirtti.

K24’e konuşan Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Siud Mela, Suriye’deki seçimlere katılmayacaklarını açıklamıştı.