TSK’dan PKK mevzilerine bombardıman

ERBİL (K24)

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açılamada TSK'nın PKK hedeflerine yönelik operasyon başlattığı duyuruldu.

Açıklamada Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil'e yönelik hava harekatına, topçu ve komando birliklerinin de destek verdiği belirtildi.

Harekata F-16'ların yanı sıra sınırdaki topçu birlikleri ve ileri üs bölgelerindeki ateş destek unsurlarının da katıldığı kaydedildi.

Bölgedeki K24 muhabiri, 10 F-16 savaş uçağı ve birkaç helikopterin Metina bölgesinde bazı mevzileri hedef aldığını bildirdi.

K24’e konuşan Kani Masi Nahiyesi Müdürü Serbest Sabri, “Türkiye güçleri, Kani Masi’ye bağlı birkaç köyde PKK mevzilerine yönelik bombardıman gerçekleştirdi” dedi.

Türkiye güçleri, PKK mensuplarının varlığını gerekçe göstererek, Kürdistan Bölgesi’nin sınır bölgelerindeki ‘"Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" başlattı.

Çatışmalardan yüzlerce köy etkilenirken, siviller de zarar görüyor.