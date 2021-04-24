Iraklı aktivistler, tehdit ve kaçırılma korkusuyla Erbil'e yöneliyor

ERBİL (K24)

Irak'ta 2019 gösterilerinde ana itici rolünü üstlenen aktivistlerin çoğu, yalnızca Bağdat'ta değil, ülkenin yönetici elitine karşı protestoların kalesi olan ülkenin güney kentlerinde de ölüm tehditleri alıyor.

Onlarca aktivist, Irak güvenlik güçleri ve silahlı gruplar tarafından vurularak öldürüldü.

Erbil'deki güvenlik ortamına vurgu yapan aktivistler, arkadaşlarını ve yakınlarını milislerin saldırılarında kaybettiklerini belirterek Bağdat'a dönemeyeceklerini söylüyor.

Başbakan Mustafa Kazimi hükümeti göstericilerden yana olduğunu belirtse de, protestoların tekrar alev alacağından korkuyor ve yetkililer düzenli olarak Bağdat sokaklarına askeri araçlar yerleştiriyor.

K24’e konuşan aktivist Müjtaba Abbas, protestolar sırasında güvenlik güçleri tarafından vurulduğunu söyledi.

Abbas, "Milisler benim adımı arananlar listesine koydu ve evime dönmem mümkün değil" dedi.

K24’e konuşan aktivist Maytham el-Mayahi, Bağdat'ın Tahrir Meydanı'ndan canlı yayında konuşurken kaçırıldığını ve Iraklı milisler tarafından üç ay boyunca hapsedildiğini söyledi.

Ardından suikast hedefi olacağından korkarak Erbil'e gelen Maytham el-Mayahi, "Biz burada olmamıza rağmen bizi rahat bırakmıyorlar, bizi tehdit etmeye devam ediyorlar. Bizi Bağdat'a geri götürmek ve tutuklamak istiyorlar" dedi.

K24’e konuşan aktivist, yazar ve şair Malik Abdun, "Irak'ta yasa yok, şiddet var. Kazimi'nin yetkisi ve gücü yok. Adnan El Zurfi’yi neden kabul etmedi çünkü milisler karşı çıktı ve onun da gücü yoktu” ifadelerini kullandı.

Irak Parlamentosu daha önce silahlı grupların protestoculara yönelik tehditlerine ilişkin bir soruşturma komisyonu kurdu. Ancak söz konusu komisyonun yapabildiği ciddi bir soruşturma olmadığı belirtiliyor.

Protesto kurbanlarının resimleri hala Bağdat ve güney illerinin sokaklarında asılı duruyor, bunların çoğu daha iyi bir yaşam hayal eden gençlerdi.