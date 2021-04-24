Çin’den Şam rejimine 150 bin doz aşı bağışı

HABER MERKEZİ

Çin'in Suriye'ye bağışladığı 150 bin doz Covid-19 aşısını taşıyan uçağın bugün ülkenin başkenti Şam'a iniş yaptığı öğrenildi.

Reuters'ta yer alan habere göre Suriye Sağlık Bakanı Hasan Gabaş, havalimanında gazetecilere verdiği demeçte, "Sağlık Bakanlığı'nın salgınla mücadelesine; salgının sağlık, toplum ve ekonomi üzerindeki etkisini azaltmasına olanak sağlayacak bu yardımı takdir ediyoruz" dedi.

Aşıların öncelikli olarak sağlık çalışanlarına uygulanacağı bilgisini veren Gabaş, ardından yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanların aşılanacağını dile getirdi.

Öte yandan Çin'in Şam Büyükelçisi, 150 bin doz aşının daha ülkeye ulaştırılacağını açıkladı.

Yetkililer, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın aşı konusunu Rusya ile de görüştüğünü ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, bu hafta Suriye'nin Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında ilk aşılarını aldığını ve ülkeye yaklaşık 200 bin doz AstraZeneca aşısı ulaştırıldığını bildirmişti.

COVAX kapsamında önümüzdeki haftalarda Suriye'ye daha fazla teslimat bekleniyor.

Daha önce Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Suriye genelinde hem merkezi hükümetin kontrolündeki hem de silahlı grupların kontrolündeki bölgelerde uygulanacak olan aşılama programı için ekipler görevlendirmişti.