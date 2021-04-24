ABD Başkanı Biden 1915 olayları için ‘soykırım’ dedi

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Biden, 1915'in 106'ncı yıldönümüyle ilgili açıklamasında 'soykırım' sözcüğünü kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığını açıkladı.

Biden'ın yazılı olarak yaptığı açıklamada ilk ve son paragraflarda olmak üzere iki defa 'soykırım' ifadesi yer aldı.

Ayrıca açıklamada Türkiye'nin adı anılmadı.

Biden açıklamasının başında, "Her yıl bu günde Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölen herkesin hayatlarını hatırlıyoruz ve böylesi bir mezalimin yeniden yaşanmasını engellemeye bağlılığımızı ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Biden, açıklamanın son paragrafında ise "Amerikan halkı, 106 yıl önce bugün başlayan soykırımda yok olan bütün Ermenileri onurlandırmaktadır" dedi.

Böylece Biden, 1981 yılında yaptığı açıklamada 'soykırım' ifadesini kullanan Ronald Reagan'dan sonra bu ifadeyi kullanan ilk ABD başkanı oldu.

TÜRKİYE’DEN TEPKİ

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz" dedi.

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