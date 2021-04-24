Irak: Yabancı güçlerin çekilmesi için takvim belirlendi

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Irak resmi haber ajansı INA'nın aktardığına göre Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, “Genelkurmay Başkanı’nın emriyle oluşturulan teknik komite toplantısının ardından yabancı güçlerin belirli dönemlerde çekilmesi için bir takvim oluşturuldu” dedi.

“Irak'ın herhangi bir ABD’li veya başka yabancı bir askere ihtiyacı yok” diyen Resul, “Irak kuvvetleri dışında karada savaşçılara da ihtiyacı yok. Irak, NATO ile birlikte çalışıyor, bundaki gaye askeri liderliğin eğitimi ve teçhizatıdır. Irak, ülkeyi ve halkı savunabilecek güçler yetiştirdi” ifadelerini kullandı.

Karargah, havaalanları ve uluslararası misyonların füzelerle hedef alınması konusuna da değinen Resul, şöyle devam etti:

“Füzelerin fırlatıldığı kaynakların takibi konusunda soruşturma komiteleri ve istihbarat, çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturmanın sonuçlarının açıklanması en üst düzey askeri liderliğe bırakıldı. Havalimanını veya herhangi bir alanı hedef almak üzere atılan ve Irak askeri tesislerine ve üslerine düşen füzeler Iraklıların ölümüne neden oluyor. Diğer yandan Beled Askeri Hava Üssü yüzde 100 Irak’a aittir ve burayı hedef alan saldırılar kimsenin çıkarına değildir. Silahlı kuvvetlerin ülkeyi koruyabilmesi için yeteneklerini tam olarak geliştirmesi adına herkes el ele vermeli.”

Bazı silahlı grupların belirli bir eylem veya gösteri yapmaya başvurmalarının yanlış bir mesaj olduğunu ifade eden Resul, “Irak Silahlı Kuvvetleri halkı koruyabilir ve güvenlik durumunu istikrara kavuşturabilir. Silahlı kuvvetler güçlüdür, ancak Irak'ın kanını korumak ve çatışmalara sürüklenmemek için akıllıca davranır” diye konuştu.