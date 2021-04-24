Chelsea’den kritik galibiyet

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İngiltere Premier Lig'de Chelsea, deplasmanda West Ham United'ı 1-0 mağlup etti.

Ligin 33'üncü haftasında, bu sezon Şampiyonlar Ligi vizesi almayı hedefleyen iki kulüpten West Ham United, Chelsea'yi Londra Olimpiyat Stadı'nda konuk etti.

Chelsea, Alman santrforu Timo Werner'in 43’üncü dakikada attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

West Ham United'da Fabian Balbuena, 81’inci dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından puanını 58'e çıkaran Chelsea 4’üncü, 55 puanda kalan West Ham United ise 5’inci sırada yer aldı.