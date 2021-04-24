Politika

Şam: Banyas limanında bir tankere İHA saldırısı düzenlendi

Suriye Petrol ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tartus'un 35 kilometre kuzeyindeki Banyas limanında bulunan bir tankerde insansız hava aracıyla (İHA) yapılan saldırı sonucu yangın çıktığını bildirdi.
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suriye Suriye Banyas limanı İHA saldırısı

HABER MERKEZİ

Şam rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Petrol ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Banyas limanında bulunan bir tankerin ambarında yangın çıktı. Tankerin, Lübnan deniz alanı tarafından ortaya çıkan İHA saldırısına uğradığı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Yangının acilen itfaiyeciler tarafından söndürüldüğü kaydedildi.

Dubai merkezli Al-Hadath televizyonu, Baniyas limanında bulunan tankerin İran'a ait olduğunu öne sürdü.

 

 

 

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