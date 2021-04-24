Şam: Banyas limanında bir tankere İHA saldırısı düzenlendi

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Şam rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Petrol ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Banyas limanında bulunan bir tankerin ambarında yangın çıktı. Tankerin, Lübnan deniz alanı tarafından ortaya çıkan İHA saldırısına uğradığı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Yangının acilen itfaiyeciler tarafından söndürüldüğü kaydedildi.

Dubai merkezli Al-Hadath televizyonu, Baniyas limanında bulunan tankerin İran'a ait olduğunu öne sürdü.