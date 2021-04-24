Macron: 24 Nisan’ı unutmayacağız

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ABD Başkanı Joe Biden’ın ardından 1915 olaylarını ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanıyan ülkelerden Fransa’dan da açıklama geldi.

24 Nisan'ı 2019 yılında "Ermeni Soykırımını Anma Günü" olarak ilan eden Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermeni Soykırımı Anıtı'na gitti.

Macron, anıttaki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, şu ifadelere yer verdi:

"24 Nisan Ermeni Soykırımını Anma Gününü unutmayacağız. İnkarcılığa, nefrete, şiddete karşı birlikte savaşacağız. Fransız halkı ve Ermeni halkı sonsuza dek birbirine bağlıdır."

Macron, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'a da bir mektup gönderdi.

Macron, mektubunda "Gerçeği kabul ederek unutkanlığı, inkârı, yalanları önlemek bizim görevimizdir. Tarih boyunca yanınızda olduk. Gelecekte de yanınızda olmaya kararlıyız. Fransa ve Ermenistan dostluk ve kardeşlikle birleşiktir" ifadelerini kullandı.

Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal da yaptığı açıklamada, "106 yıl. Bazıları Ermeni soykırımını susturabileceklerine, masumların çığlığına bastırabileceklerine inanıyordu. Başarısız oldular. Fransa 20 yıldır bunu yasayla tanıyor ve Macron 24 Nisan'ı resmi anma günü takvimine ekleme sözünü yerine getirdi" dedi.