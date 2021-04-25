Ankara: ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal tarafından kabul edilen ABD Büyükelçisi Satterfield’a, söz konusu açıklamaya ilişkin “güçlü tepkinin iletildiği” belirtildi.

Bakanlıktan yapılar açıklamada şöyle denildi:

“Bu çerçevede, tarihi ve hukuki herhangi bir dayanaktan yoksun olan bu açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz, tümüyle reddettiğimiz ve en kuvvetli şekilde kınadığımız ifade edilmiştir. Açıklamanın uluslararası hukuk bakımından hükümsüz olduğu, ayrıca Türk halkını derinden incittiği ve ilişkilerimize onarılması zor bir yara açtığı kayda geçirilmiştir.”

BIDEN ‘SOYKIRIM’ DEDİ

ABD Başkanı Joe Biden, 1915'in 106'ncı yıldönümüyle ilgili açıklamasında 'soykırım' sözcüğünü kullandı.

Biden'ın yazılı olarak yaptığı açıklamada ilk ve son paragraflarda olmak üzere iki defa 'soykırım' ifadesi yer aldı.

Biden açıklamasının başında, "Her yıl bu günde Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölen herkesin hayatlarını hatırlıyoruz ve böylesi bir mezalimin yeniden yaşanmasını engellemeye bağlılığımızı ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.