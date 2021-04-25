Kazimi: Hastane yangınında ölenler şehit sayılacak

HABER MERKEZİ

Irak Başbakanı Kazimi, Bağdat’taki hastane yangınında yaşamını yitirenlerin şehit sayılacağı bildirildi.

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin ofisinden yapılan açıklamada, başkent Bağdat’ın güneyinde Covid-19 tedavisi görenlerin kaldığı Ebu el-Hatip Hastanesi’ndeki yangınla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi.

En az 27 hastanın hayatını kaybettiği, onlarca kişi yaralandığı yangına neden olan durumun ortaya çıkarılacağının kaydedildiği açıklamada, hastane yetkilileri ve görevlileri hakkında soruşturma sürecinin işlediği ifade edildi.

Yaşamını yitirenlerin şehit olarak kabul edileceğinin vurgulandığı açıklamada, gerek duyulması durumunda yaralıların tedavi için yurtdışına gönderileceği bildirildi.

COVID-19 HASTANESİNDE YANGIN

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Covid-19’a yakalananların kaldığı Ebu el-Hatip Hastanesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında en az 27 hasta hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Onlarca hasta yakınının da yoğun duman nedeniyle boğulma tehlikesi atlattığı belirtildi.

Irak Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamada, hastanedeki söndürme çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediği ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada 91 kişinin kurtarıldığı bilgisine yer verildi.

Resmi makamlardan ölü ve yaralı sayısıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.