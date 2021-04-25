Irak’ta 3 günlük yas ilan edildi

ERBİL (K24)

Irak hükümeti, başkent Bağdat’ın güneyinde Covid-19 tedavisi görenlerin kaldığı Ebu el-Hatip Hastanesi’ndeki yangında yaşamını yitirenler için 3 günlük resmi yas ilan etti.

Açıklamada, “Bu olay, Irak’ın ulusal güvenliğine zarar vermiştir” denildi.

K24 Bağdat muhabiri, hastanedeki bir oksijen tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında en az 27 kişinin yaşamını yitirdiğini, onlarca kişinin de yaralandığını aktardı. Sivil savunma ekipleri, yaklaşık 100 kişiyi yangından kurtarmayı başardı.

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve 24 saat içinde sonuçlarının kamuoyuna açıklanacağını bildirdi.

Kazimi, bunun sadece bir ihmal değil aynı zamanda suç olduğunu ve sorumlularının cezalandırılacağını vurguladı.

Yangında hayatını kaybedenlerin şehit sayılacağını belirten Kazimi, yaralıların da gerek görülmesi halinde tedavi için yurtdışına gönderileceğini ifade etti.

Öte yandan Irak Parlamentosu, olayla ilgili yarın özel bir oturum yapılacağını duyurdu.

Bağdat’ta olaya tepki amacıyla düzenlenen gösteride, Sağlık Bakanı’nın istifası istendi.